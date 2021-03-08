Başkan Bozkurt, "Kadınlarımız baskı ve tehditle karşı karşıyadır" - Son Dakika

Başkan Bozkurt, "Kadınlarımız baskı ve tehditle karşı karşıyadır"

08.03.2021 11:22
Başkan Bozkurt,

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, "Kadınlarımız bugün Cumhuriyet ve kazanımlarından rövanş almaya çalışanların baskı ve tehditleriyle karşı karşıyadır" dedi.

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, "Kadınlarımız bugün Cumhuriyet ve kazanımlarından rövanş almaya çalışanların baskı ve tehditleriyle karşı karşıyadır" dedi.

Başkan Bozkurt, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, bugün kadınların çoğunlukla buruk, boynu bükük, endişeli, kaygılı ve işsiz olduğunu, belirtti.

Başkan Bozkurt mesajında şunları kaydetti, "Kafes arkasından dünyaya bakarken cumhuriyetimizle taçlanan, Ülkemizin Kurucusu Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde, sosyal hayatın içinde yer alan, Mecelle'den Medeni Kanun'a geçiş ile eşit vatandaşlık hakkı kazanan, Kurtuluş Savaşında erkeklerle omuz omuza mücadele eden ve aydınlanma ateşini yakan kadınlarımız bugün Cumhuriyet ve kazanımlarından rövanş almaya çalışanların baskı ve tehditleriyle karşı karşıyadır. Kadınlarımız üretimden sosyal hayattan koparılmak, eve hapsedilmek istenmektedir. Ayrıca kadınlarımız ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılarla boğuşurken, erkek şiddetine maruz kalmaktadır. Bugün ülkemizin en büyük sorunlarından biri de kadına uygulanan şiddettir, kadın ölümleridir. Bu anlayışın bir an ortadan kaldırılması gerekir. Kadınların Türkiye'ye ve laik Cumhuriyete sahip çıkacaklarına içtenlikle inandığını da ifade eden Başkan Bozkurt, "Dünya Emekçi Kadınlar Gününde bu karanlık ve karamsar tabloyu, Kurtuluş Savaşı koşullarında olduğu gibi yine kadınlarımızın aydınlatacağına, erkeklerle kol kola, yan yana, omuz omuza başarıya ulaştıracağına, Türkiye'ye ve laik cumhuriyete sahip çıkacaklarına içtenlikle inanıyor, 163 yıllık bir geçmişi olan dünya emekçi kadınlar gününü kutluyorum" ifadelerine yer verdi. - ZONGULDAK

Başkan Bozkurt, Kadınlarımız baskı ve tehditle karşı karşıyadır

Çetin Bozkurt, Medeni Kanun, Cumhuriyet, Devrek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Bozkurt, 'Kadınlarımız baskı ve tehditle karşı karşıyadır' - Son Dakika


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