Başkan Bozkurt Kar Savurma Makinesi Başında

Eskişehir İnönü ilçesi etkisi altına alan kar yağı ardından ekiplerin başlattığı temizleme çalışmaları inceleyen Belediye Başkan Kadir Bozkurt, kar savurma makinesi kullanarak çalışanlara yardımcı oldu.

Eskişehir İnönü ilçesi etkisi altına alan kar yağı ardından ekiplerin başlattığı temizleme çalışmaları inceleyen Belediye Başkan Kadir Bozkurt, kar savurma makinesi kullanarak çalışanlara yardımcı oldu.



ve pazarcı esnafı ile sohbet edip hayırlı işler diledi.



Dün gece başlayan ve bugün sabah saatlerine kadar devam eder kar yağışı sebebi ile İnönü beyaza büründü. Yoğun yağış nedeni ile ilçe merkezinde kar kalındığı 20 santimetreye ulaştı. İlçe merkezinde ulaşımın aksamaması için İnönü Belediye Başkanlığı tarafından hazırda bulundurulan karla mücadele ekibi sabahın ilk saatlerinden itibaren kar kürüme, yollarda sıyırma ve tuzlama çalışmalarına başladılar. İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt karla mücadele ekipleri tarafından yapılan çalışmaları yerinde inceledi, kar savurma makinesi kullanarak çalışanlara yardımcı oldu. - ESKİŞEHİR

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