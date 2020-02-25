Başkan Bozkurt mahalle ziyaretlerine devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Bozkurt mahalle ziyaretlerine devam ediyor - Son Dakika

Başkan Bozkurt mahalle ziyaretlerine devam ediyor

6 saat önce

İnönü İlçe Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Belediye Meclis üyeleri ile birlikte mahallelere giderek ilçe sakinlerinin taleplerini yerinde dinliyor.

Başkan Bozkurt mahalle ziyaretlerine devam ediyor, System.String[]

İnönü İlçe Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Belediye Meclis üyeleri ile birlikte mahallelere giderek ilçe sakinlerinin taleplerini yerinde dinliyor.


İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, düzenli olarak gerçekleştirdiği mahalle ziyaretlerini, Kümbet Mahallesi'nin ardından Aşağıkuzfındık Mahallesi'ni ziyaret ederek sürdürdü. Başkan Bozkurt, Belediye Meclis üyeleri ile birlikte Aşağıkuzfındık Mahallesi'ne gerçekleştirdiği ziyarette mahalle sakinleri ile sohbet ederek istek ve taleplerini dinledi. Bozkurt, geçmiş dönem mahallelerde yapılan ve önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi. - ESKİŞEHİR

Kadir Bozkurt, Kümbet, İnönü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 11:57 Kaynak: İHA
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