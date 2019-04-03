Başkan Bozkurt Mazbatasını Aldı

31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde Cumhur İttifakı adayı olarak İnönü Belediye Başkanlığına ikinci kez seçilen İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt mazbatasını aldı.

31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde Cumhur İttifakı adayı olarak İnönü Belediye Başkanlığına ikinci kez seçilen İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt mazbatasını aldı.



Başkan Bozkurt, Ak Parti İnönü İlçe Başkanı Mustafa Tuncer ve Yönetim Kurulu üyesi Tahsin Dağlar ile birlikte mazbatasını Bozüyük Adliyesinde İnönü İlçe Seçim Kurulu Başkanı Atike Çakmak'tan aldı. Bozkurt, seçim süresince görev alan adliye personeline gayret ve çalışmalarından dolayı teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

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