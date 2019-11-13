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Son Dakika Güncel Başkan Bozkurt merkez mahalle muhtarlar ile istişare toplantısı düzenledi - Son Dakika

Başkan Bozkurt merkez mahalle muhtarlar ile istişare toplantısı düzenledi

7 saat önce

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, ilçe merkez muhtarları ile istişare toplantısı düzenledi.

Başkan Bozkurt merkez mahalle muhtarlar ile istişare toplantısı düzenledi, System.String[]

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, ilçe merkez muhtarları ile istişare toplantısı düzenledi.


Şuhut Belediyesi toplantı salonunda düzenlenen istişare toplantısına, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Şuhut Muhtarlar derneği başkanı Fevzi Akar ve merkez mahalle muhtarları katıldı. Başkan Bozkurt ve mahalle muhtarları bir süre hasbihal ederek akabinde mahallelerde görülen sorunları ele aldı. Başkan Bozkurt Merkez mahalle muhtarları ile her ay rutin bir toplantı yapacaklarını dile getirerek muhtarların mahallelerindeki sorunlara da çözüm bulacaklarını belirtti. - AFYONKARAHİSAR

Recep Bozkurt, Afyon, Şuhut, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 04:41 Kaynak: İHA
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