Başkan Bozkurt, muhtarlık binası sözünü tuttu - Son Dakika

Başkan Bozkurt, muhtarlık binası sözünü tuttu

15.10.2020 13:29

Başkan Bozkurt, muhtarlık binası sözünü tuttu Mehmet Akif Ersoy Mahallesi yeni muhtarlık binasına kavuştu Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt verdiği sözü tutarak, 18 aydır kirada olan Mehmet Akif Ersoy Mahalle Muhtarlığına yeni hizmet binası yaptı.

Başkan Bozkurt, muhtarlık binası sözünü tuttu

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi yeni muhtarlık binasına kavuştu

İSTANBUL - Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt verdiği sözü tutarak, 18 aydır kirada olan Mehmet Akif Ersoy Mahalle Muhtarlığına yeni hizmet binası yaptı. Yeni yerinde hizmet vermeye başlayan Muhtar Ali Göleli, Başkan Bozkurt'a emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, uzun yıllardır kirada hizmet veren mahalle muhtarlarının mekan sorunlarını çözmeye devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Bozkurt'un talimatlarıyla çalışmalara başlayan Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, muhtarlık yeri olmayan Mehmet Akif Ersoy Mahallesine kısa sürede muhtarlık hizmet binası yaparak teslim etti. Daha önce Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 1919. sokakta bulunan kiralık bir mekanda vatandaşlara hizmet veren Muhtar Ali Göleli, belediye tarafından 2051. sokakta yapılan yeni binasının tamamlanmasıyla birlikte vatandaşlara burada hizmet vermeye başladı.

"Başkanımız bizi kiradan kurtardı"

Yapılan yeni muhtarlık hizmet binası için Başkan Bozkurt ve Muhtarlık İşleri Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür eden Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Muhtarı Ali Göleli, "18 ay kirada kaldım Belediye Başkanımız Kemal Deniz Bozkurt yer yaptı ve bizi kiradan kurtardı. Mahallemizde kalıcı olarak bir yerimiz oldu. Mahallemde memnun biz de memnunuz. Çok güzel oldu, Başkanımıza hem kendi hem de mahallem adına teşekkür ediyorum" dedi.

"Diğer muhtarlıklarla alakalı çalışmalarımız hızla devam etmektedir"

Esenyurt Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Koordinasyon Sorumlusu Erhan Fidan ise, "Muhtarımız seçimleri kazandıktan sonraki 18 aylık süre zarfında kirada hizmet veriyordu. Çok şükür muhtarlığımızı yaptık. Mahallemizin ve muhtarımızın hizmetine açtık. Muhtarlık İşleri Müdürlüğü olarak, diğer mahallelerle alakalı çalışmalarımız da hızla devam etmektedir. Bir iki tane muhtarlığımız kaldı, onları da hızlıca tamamlayıp vatandaşımızın ve muhtarlarımızın hizmetine açmayı planlıyoruz" diye konuştu.

Hizmet binası olmayan muhtarlara ek hizmet binaları tahsis edildi

Müdürlük ayrıca, ilçedeki 43 muhtarlık içerisinde hizmet binası olmayan ve kirada olan muhtarlar için belediyenin çeşitli noktalardaki hizmet binalarını yenileyerek, muhtarlık hizmet binası olarak tahsis etti. Namık Kemal Mahalle Muhtarıyla aynı mekanı kullanan Zafer Mahallesi Muhtarı Şener Demirbilek için Recep Tayyip Erdoğan Parkı içerisinde bulunan belediye ek hizmet binası yeniden dizayn edilerek tahsis edildi.

Başkan Bozkurt, muhtarlık binası sözünü tuttu
Başkan Bozkurt, muhtarlık binası sözünü tuttu
Başkan Bozkurt, muhtarlık binası sözünü tuttu
Başkan Bozkurt, muhtarlık binası sözünü tuttu
Başkan Bozkurt, muhtarlık binası sözünü tuttu

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Bozkurt, muhtarlık binası sözünü tuttu - Son Dakika


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