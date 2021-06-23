Üye Girişi
Başkan Bozkurt, öğrencilerle sınav öncesi motivasyon etkinliğinde buluştu - Son Dakika

Başkan Bozkurt, öğrencilerle sınav öncesi motivasyon etkinliğinde buluştu

23.06.2021 12:13
Başkan Bozkurt, öğrencilerle sınav öncesi motivasyon etkinliğinde buluştu, System.String[]

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'na girecek öğrencilere yönelik düzenlenen moral ve motivasyon etkinliğine katıldı.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'na girecek öğrencilere yönelik düzenlenen moral ve motivasyon etkinliğine katıldı. Öğrencilere başarılar dileyen Başkan Bozkurt, "Asıl olanın, mutlu ve sağlıklı olmak olduğunu asla unutmayın" diye konuştu.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Esenyurt Belediyesi tarafından Danamandıra Tabiat Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, Esenyurtlu gençler ile YKS öncesi bir araya geldi. Esenyurt Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi öğretmen ve öğrencilerinin katıldığı Sınav Öncesi Motivasyon Etkinliği'nde Başkan Bozkurt, öğrenciler ile sohbet ederek başarılar diledi. Öğrenciler, 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek: TYT (Temel Yeterlik Testi), AYT (Alan Yeterlik Testleri) ve YDT (Yabancı Dil Testi) öncesi hem eğlendi hem de sınav stresinden uzaklaştı.

Esenyurtlu öğrencilerin eğitim hayatını kolaylaştırmak adına ellerinden gelen her şeyi yapmaya devam edeceklerini söyleyen Başkan Bozkurt, "Mutlu olmaktan asla vazgeçmeyin. Bir ağabeyiniz olarak sizlere söyleyeceğim tek şey var: Çok para kazanmak, önemli mevkilerde olmak, çok büyük sıfatlar elde etmek sizi her zaman mutlu etmeyebilir. Asıl olanın, mutlu ve sağlıklı olmak olduğunu asla unutmayın. İnşallah sınavdan sonra da sınavda aldığınız sonuçları değerlendireceğiz. Başarmak için yeter ki bu uğurda disiplinli bir şekilde çalışın. Başarılar diliyorum; sağlıkla, mutlulukla, huzurla geçen bir süreç diliyorum" ifadelerini kullandı.

Sürekli Eğitim Merkezi öğrencilerden Mehmet Turğay, "Öğretmenlerimize ve Başkanımız Kemal Deniz Bozkurt'a teşekkür ediyorum. Gerçekten bizler için çok çaba harcadılar. Biz de çok çalıştık, başarmak istiyoruz. Belediye Başkanımızın böyle etkinlikler düzenlemesi, gençler ile beraber olması bana enerji veriyor. Her Başkan böyle işler yapmıyor. Gençleri sevdiği için Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bizler de Başkanımızın arkasındayız" dedi. Etkinliğe katılan öğrencilerden Funda Gürer ise keyifli zaman geçirdiklerini söyleyerek, "Motivasyonumuz baya düşmüştü. Burada çok eğlenceli vakit geçiriyoruz, yarışmalar yapıyoruz ve halay çekiyoruz. Çok güzel" diye konuştu. - İSTANBUL

Başkan Bozkurt, öğrencilerle sınav öncesi motivasyon etkinliğinde buluştu
Başkan Bozkurt, öğrencilerle sınav öncesi motivasyon etkinliğinde buluştu
Başkan Bozkurt, öğrencilerle sınav öncesi motivasyon etkinliğinde buluştu
Başkan Bozkurt, öğrencilerle sınav öncesi motivasyon etkinliğinde buluştu
Başkan Bozkurt, öğrencilerle sınav öncesi motivasyon etkinliğinde buluştu
Başkan Bozkurt, öğrencilerle sınav öncesi motivasyon etkinliğinde buluştu
Başkan Bozkurt, öğrencilerle sınav öncesi motivasyon etkinliğinde buluştu
Başkan Bozkurt, öğrencilerle sınav öncesi motivasyon etkinliğinde buluştu

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Esenyurt Belediyesi, Kemal Deniz Bozkurt, Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Bozkurt, öğrencilerle sınav öncesi motivasyon etkinliğinde buluştu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kurban pazarlarında hareketlilik yavaş yavaş başladı! Fiyatları uygun bulan da var pahalı bulan da 12:10 Kurban pazarlarında hareketlilik yavaş yavaş başladı! Fiyatları uygun bulan da var pahalı bulan da Parti grubunda açıklamalar yapan Akşener'in kara sinekle mücadelesi: Acaba nereden geldi? 12:00 Parti grubunda açıklamalar yapan Akşener'in kara sinekle mücadelesi: Acaba nereden geldi? Burak Elmas'ın Fatih Terim'e hoş geldin hediyesi Paulinho olacak 11:42 Burak Elmas'ın Fatih Terim'e hoş geldin hediyesi Paulinho olacak
200 kişilik ekip tarafından aranan adamın cansız bedeni, ormanda ağaca asılı bulundu 11:35 200 kişilik ekip tarafından aranan adamın cansız bedeni, ormanda ağaca asılı bulundu Kadir Şeker'in kurtardığı, Ayşe Dırla, uyuşturucuyla yakalandığı sevgilisiyle cezaevinde evlendi 11:23 Kadir Şeker'in kurtardığı, Ayşe Dırla, uyuşturucuyla yakalandığı sevgilisiyle cezaevinde evlendi Fatih Altaylı'dan Cemile Taşdemir'e ağır sözler: Yaratık, şerefsizlik yapma 11:11 Fatih Altaylı'dan Cemile Taşdemir'e ağır sözler: Yaratık, şerefsizlik yapma
Nöbetten evine dönen doktor, oturduğu sitenin güvenlikleri tarafından saldırıya uğradı 10:44 Nöbetten evine dönen doktor, oturduğu sitenin güvenlikleri tarafından saldırıya uğradı Mesut Özil, kayınvalidesine 12 milyon TL'lik jest yaptı 10:08 Mesut Özil, kayınvalidesine 12 milyon TL'lik jest yaptı

Son Dakika Haberleri
12:03 Sergen Yalçın, 4 saat süren toplantı sonucunda 45 milyon TL ücrete "Tamam" dedi
12:00 Parti grubunda açıklamalar yapan Akşener'in kara sinekle mücadelesi: Acaba nereden geldi?
11:44 İstanbul'da en çok kirayı Giresunluların, en az kirayı ise Erzurumluların ödediği ortaya çıktı
11:41 Burak Elmas'ın Fatih Terim'e hoş geldin hediyesi Paulinho olacak
11:37 Meteoroloji'den İstanbul uyarısı geldi! 11.00-19.00 saatleri arasında etkili olacak ani sel ve su baskını bekleniyor
11:35 200 kişilik ekip tarafından aranan adamın cansız bedeni, ormanda ağaca asılı bulundu
11:28 Akşener'den İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kaçak çiftliğinin yıkılmasına yorum: Kim nerede ne yapmışsa hepsini rezil edeceğim
11:21 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan TFF açıklaması: Dava açacağız
11:20 71 yaşındaki akademisyenin cansız bedeni emekli olduğu üniversitenin otoparkında bulundu
10:59 Altının gram fiyatı 494 lira seviyesinden işlem görüyor
Dünya bu vahşeti konuşuyor! Uyuşturucu satıcıları, öldürdükleri insanları çıplak bir şekilde köprüye astı Dünya bu vahşeti konuşuyor! Uyuşturucu satıcıları, öldürdükleri insanları çıplak bir şekilde köprüye astı         
12:16
Sergen Yalçın, 4 saat süren toplantı sonucunda 45 milyon TL ücrete Sergen Yalçın, 4 saat süren toplantı sonucunda 45 milyon TL ücrete "Tamam" dedi         
12:03
İstanbul'da en çok kirayı Giresunluların, en az kirayı ise Erzurumluların ödediği ortaya çıktı İstanbul'da en çok kirayı Giresunluların, en az kirayı ise Erzurumluların ödediği ortaya çıktı         
11:44
Meteoroloji'den İstanbul uyarısı geldi! 11.00-19.00 saatleri arasında etkili olacak ani sel ve su baskını bekleniyor Meteoroloji'den İstanbul uyarısı geldi! 11.00-19.00 saatleri arasında etkili olacak ani sel ve su baskını bekleniyor         
11:38
Akşener'den İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kaçak çiftliğinin yıkılmasına yorum: Kim nerede ne yapmışsa hepsini rezil edeceğim Akşener'den İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kaçak çiftliğinin yıkılmasına yorum: Kim nerede ne yapmışsa hepsini rezil edeceğim         
11:29
71 yaşındaki akademisyenin cansız bedeni emekli olduğu üniversitenin otoparkında bulundu 71 yaşındaki akademisyenin cansız bedeni emekli olduğu üniversitenin otoparkında bulundu         
11:21
Onur Air'in uçakları icraya verildi, ikinci bir talimata kadar uçuşlar durduruldu Onur Air'in uçakları icraya verildi, ikinci bir talimata kadar uçuşlar durduruldu         
10:49
Seda Sayan tecavüzle suçlamıştı, Mehmet Ali Erbil yeni bir açıklama yaptı: Bizi tahrik ettiler Seda Sayan tecavüzle suçlamıştı, Mehmet Ali Erbil yeni bir açıklama yaptı: Bizi tahrik ettiler         
10:32
Emekliye temmuzda 3 güzel haber geliyor! Maaş zammı, ikramiye, erken ödeme yolda Emekliye temmuzda 3 güzel haber geliyor! Maaş zammı, ikramiye, erken ödeme yolda         
10:03
Bomba iddia! Şenol Güneş'in zamlanan maaşı ve sıfır çeken Milli Takım'a dağıtılan prim dudak uçuklattı Bomba iddia! Şenol Güneş'in zamlanan maaşı ve sıfır çeken Milli Takım'a dağıtılan prim dudak uçuklattı         
09:52
Önce adamı sonra kadını öldürmüş! Araçta oturan çift vahşice katledildi Önce adamı sonra kadını öldürmüş! Araçta oturan çift vahşice katledildi         
09:31
Delta varyantıyla ilgili uzmandan korkutan uyarı: Tüm varyantların en bulaşıcısı Delta varyantıyla ilgili uzmandan korkutan uyarı: Tüm varyantların en bulaşıcısı         
09:26
Arabasında defalarca cinsel ilişkiye girdiği öğrencisine fırlattığı makas her şeyi ifşa etti Arabasında defalarca cinsel ilişkiye girdiği öğrencisine fırlattığı makas her şeyi ifşa etti         
22:24
Sezonu Bodrum'da açan Nurgül Yeşilçay, sahilde aşka geldi Sezonu Bodrum'da açan Nurgül Yeşilçay, sahilde aşka geldi         
22:00
37 bin yasak veriyi izinsiz indiren öğretmen gözaltına alındı 37 bin yasak veriyi izinsiz indiren öğretmen gözaltına alındı         
21:11
Son Dakika: Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı! 4 il kırmızı kategoride Son Dakika: Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı! 4 il kırmızı kategoride         
19:50
Ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in sauna pozu ortalığı yıktı geçti Ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in sauna pozu ortalığı yıktı geçti         
19:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2021 12:30:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Bozkurt, öğrencilerle sınav öncesi motivasyon etkinliğinde buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement