Başkan Bozkurt, pazarcıları dinledi - Son Dakika

Başkan Bozkurt, pazarcıları dinledi

Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İnönü Belediyesi Kapalı Pazar Yeri'nde tezgah açan pazarcı esnafı ve alışveriş yapan ilçe sakinlerini ziyaret etti.

Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İnönü Belediyesi Kapalı Pazar Yeri'nde tezgah açan pazarcı esnafı ve alışveriş yapan ilçe sakinlerini ziyaret etti. İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, ilçe merkezinde perşembe günleri kurulan İnönü Belediyesi Kapalı Pazar Yeri'nde tezgah açan pazarcı esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. Pandemi tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen ziyarette Başkan Bozkurt, ilçe sakinlerinin talep ve isteklerini de dinledi. Pazar yeri ziyaretinden memnuniyet duyan ilçe sakinleri ve pazarcı esnafı, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

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