Son Dakika Haberleri: Başkan Bozkurt proje çalışmaları için Ankara'ya gitti
Son Dakika Güncel Haber

Başkan Bozkurt proje çalışmaları için Ankara'ya gitti

1 saat önce

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, ilçeye yapılacak hizmetler kapsamında proje çalışmaları için Türkiye Belediyeler Birliği ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığını ziyaret etti.

Başkan Bozkurt proje çalışmaları için Ankara'ya gitti, System.String[]
Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, ilçeye yapılacak hizmetler kapsamında proje çalışmaları için Türkiye Belediyeler Birliği ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığını ziyaret etti.

Başkan Bozkurt, ilk olarak Türkiye Belediyeler Birliğini ziyaret etti. Türkiye Belediyeler Birliği ziyaretinin ardından Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı'na giden Başkan Bozkurt, Başkan Ömer Bulut'u makamında ziyaret etti. Başkan Bulur ile bir süre hasbihal eden Başkan Bozkurt, akabinde ilçeye yapılacak projeler ile ilgili fikir alışverişlerinde bulundu. Ayrıca Başkan Bozkurt tarafından TOKİ Başkanı Ömer Bulut'a desteklerinden dolayı bir plaket takdim edildi. - AFYONKARAHİSAR
Türkiye, Şuhut, Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sberbank, Akkuyu'nun inşaatı için 400 milyon dolar kredi verecek
Irak Tarım Bakanı yumurta ithalatı için Türkiye'ye davet edildi Ev alacaklara müjde! Faiz indirimi sonrası bir indirim de firmalardan geldi TikTok'un ahlaki değerleri bitiren başarısı: 3 ayda 600 milyon dolar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 14:27:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Bozkurt proje çalışmaları için Ankara'ya gitti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]