Başkan Bozkurt Rüştü Onur'u andı - Son Dakika

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, Devrekli Şair Rüştü Onur'u ölümünün 78.yıldönümünde andı.

Rüştü Onur'un ardında bir kitaplık şiir, öykü ve mektup bıraktığını ve edebiyat dünyasında hak ettiği yeri aldığını belirten Başkan Çetin Bozkurt, "Rüştü Onur, kısacık ömrüne az sayıdaki ama kendine özgü tekniği ve üslubu olan şiirleri sığdırmış, 'Garip Akımının önemli temsilcilerinden biri olarak edebiyat tarihimizde yerini almıştır. İlk hamurunu Zonguldak'ta edebiyat öğretmenliği yapan, dostu Behçet Necatigil'in yoğurduğu Onur, yakın arkadaşları Muzaffer Tayyip Uslu ve Kemal Uluser'le Zonguldak ve edebiyat dünyasının simgesi haline gelmiştir" dedi

Onur'un şiirlerinde yaşam ile ölüm hep bir bütün teşkil etiğini belirten Başkan Bozkurt, "Onu, Zonguldak'ın saçak altındaki maden işçileri, çocukları, kenar mahalle insanları, kuşları ve denizi yakından ilgilendirip hüzünlendirmiştir. Bu tutum da onun edebiyatımızda haklı yerini almasını sağlamıştır. Şairimiz Rüştü Onur'u ölümünün 78.yıldönümünde sevgi ve özlemle anıyoruz. Bu vesileyle ebediyete göçmüş bütün sanatçı ve edebiyatçılarımızı rahmetle anıyorum ifadelerine yer verdi. - ZONGULDAK