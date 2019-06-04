Başkan Bozkurt şehit ailelerini ziyaret etti
39 dakika önce
Eskişehir'in İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, bu bayramda da şehit ailelerini yalnız bırakmadı.
Eskişehir
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 03:13 Kaynak: İHA
'in İnönü
Belediye Başkanı Kadir Bozkurt
, bu bayramda da şehit ailelerini yalnız bırakmadı.
Başkan Bozkurt, İnönü İlçe Jandarma
Komutanı Yakup İlhan, İnönü Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Hamamcı, İlçe Meclis üyeleri ile birlikte İnönü şehitlerinden Şehit Asteğmen Ali İhsan Aydın
, Şehit Polis Memuru Olgun Kurbanoğlu'nun ailelerini ziyaret ederek Ramazan Bayramını kutladı. Başkan Bozkurt, "Şehitlerimiz her zaman bizim yüreğimizdedir. Onların aileleri başımızın tacıdır. Sadece bayramlarda değil her zaman şehitlerimizin ailelerinin yanındayız. Şehitlerimiz bu vatanın kahraman evlatlarıdır. Onlar en yüksek rütbe ile onurlandırılmışlardır" diye konuştu.
Şehit aileleri de ziyaretlerden dolayı memnuniyetlerini dile getirerek Ramazan Bayramının mübarek olmasını diledi. - ESKİŞEHİR
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