Son Dakika Haberleri: Başkan Bozkurt şehit ailelerini ziyaret etti
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Başkan Bozkurt şehit ailelerini ziyaret etti

39 dakika önce

Eskişehir'in İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, bu bayramda da şehit ailelerini yalnız bırakmadı.

Başkan Bozkurt şehit ailelerini ziyaret etti, System.String[]
Eskişehir'in İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, bu bayramda da şehit ailelerini yalnız bırakmadı.

Başkan Bozkurt, İnönü İlçe Jandarma Komutanı Yakup İlhan, İnönü Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Hamamcı, İlçe Meclis üyeleri ile birlikte İnönü şehitlerinden Şehit Asteğmen Ali İhsan Aydın, Şehit Polis Memuru Olgun Kurbanoğlu'nun ailelerini ziyaret ederek Ramazan Bayramını kutladı. Başkan Bozkurt, "Şehitlerimiz her zaman bizim yüreğimizdedir. Onların aileleri başımızın tacıdır. Sadece bayramlarda değil her zaman şehitlerimizin ailelerinin yanındayız. Şehitlerimiz bu vatanın kahraman evlatlarıdır. Onlar en yüksek rütbe ile onurlandırılmışlardır" diye konuştu.

Şehit aileleri de ziyaretlerden dolayı memnuniyetlerini dile getirerek Ramazan Bayramının mübarek olmasını diledi. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 03:13 Kaynak: İHA
Kadir Bozkurt, Eskişehir, Yaşam
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