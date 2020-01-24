Başkan Bozkurt sömestirde çocuklarla buluştu - Son Dakika

Esenyurt Belediyesi'nin 'Sömestir Etkinlikleri' kapsamında, bisiklet ve taekwondo derslerine katılan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, önce öğrencilerle bisiklet sürdü, sonra taekwondo yaptı.



Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, sömestir etkinlikleri çerçevesinde Esenyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nün, bisiklet ve taekwondo kurslarında eğitim alan öğrencilerin dersine katıldı. Esenyurtlu çocuklarla Turgut Özal Stadyumu'ndan Yeşil Vadi'ye kadar uzanan bisiklet yolunda sürüş deneyimi yaşayan Başkan Bozkurt'a, Başkan Yardımcısı Ali Susuz ve zabıta ekipleri bisikletleriyle eşlik etti. Daha sonra İmam Hatip Kapalı Spor Salonu'nda taekwondo dersine katılan Başkan Bozkurt, dobok giyip sporcularla antrenman yaptı. Ders sonunda, Başkan Bozkurt öğrencilere sömestir etkinlik sertifikalarını vererek, spor ve sanat dolu bir tatil diledi.



Esenyurt'a 4 kilometrelik bisiklet yolu



Bisiklet kullanımının önemine değinen Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, bisikletin etkin bir ulaşım aracı olduğu söyledi. Başkan Bozkurt, "Uzun yıllardır bisiklete binemiyordum. Bu yüzden bugün benim için keyifliydi. Ayrıca pırıl pırıl gençlerimizle birlikte olmak çok güzeldi. Bundan sonraki süreçte daha çok spor, sanat ve insan odaklı işler yapacağız. Bisiklette bunlardan bir tanesi, gençler, çocuklar daha fazla etkinlik yapacağız. Bisiklet yollarıyla ilgili de bizim bir çalışmamız var. Haramidere yolu boyunca yaklaşık 4 kilometre boyunca bir bisiklet parkuru yapmayı düşünüyoruz. Bu bittiğin de Esenyurtlular çok rahat bir şekilde o parkuru kullanabilecekler. Bisiklete binmek çok keyifli bir şey aynı zamanda sağlığa faydalı, bir de ulaşım açısından kısa mesafelerde insanların çok rahatlıkla kullanabilmesi lazım. Bunu biraz daha hayatın içine sokmaya çalışacağız" dedi.



"Umudumuzun en büyük kaynağı gençlerimiz"



Esenyurt'ta birçok alanda spor eğitimi verdiklerini belirten Başkan Bozkurt, "Esenyurt'un çok sorunu var ama umudumuz da var. Umudumuzun en önemli kaynağı genç nüfusumuz. 0-19 yaş arasında 320 bin, 19-35 arasında 300'ün üzerinde vatandaşımız var. Bizim en öncelikli konumuz bunlara hitap etmek, hayatın içinde bunları güçlendirmek. Daha kendilerini ifade edebilir hale getirmek. Sporda bu alanlardan biri, belediye olarak birçok alanda spor eğitimi veriyoruz. Taekwondo branşında da uluslararası düzeyde ülkemizi temsil eden sporcularımız var. Sporcularımızı desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu. - İSTANBUL