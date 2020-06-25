- Başkan Bozkurt su basan bodrum katları inceledi - Son Dakika

- Başkan Bozkurt su basan bodrum katları inceledi

- Başkan Bozkurt su basan bodrum katları inceledi Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, sel baskının yaşandığı yerdeki çalışmaları yakından takip ediyor.

- Başkan Bozkurt su basan bodrum katları inceledi

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İSTANBUL - Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, sel baskının yaşandığı yerdeki çalışmaları yakından takip ediyor. Su basan iş yerlerinin bodrum katlarını inceleyen Bozkurt, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Esenyurt Belediyesi, İstanbul'da etkili olan yoğun yağış sonrası Pınar Mahallesi'nde meydana gelen sel baskının tahribatını silme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Selden etkilenen sokaklarda süren çalışmaları yakından takip eden Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, su basan iş yerlerinin bodrum katlarını inceledi. Başkan Bozkurt, tahliye ve temizlik işlemleri biten binalardaki bakım ve onarım çalışmaları hakkında da bilgi aldı. İncelemeleri sırasında vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Bozkurt, mahalle sakinlerinin çay ikramını geri çevirmedi. Çocuklarla da fotoğraf çektiren Bozkurt, ilgili birimlere çalışmaların hızlandırılması talimatını verdi.

Esenyurt Belediyesi'nin Fen İşleri, Temizlik, Sağlık, Zabıta ve Sosyal Yardım ekipleri, ilk andan beri bölgede yoğun bir şekilde çalışıyor. Tahliye ve temizlik işlemleri biten binalarda başlayan bakım onarım çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor.

Kemal Deniz Bozkurt, Esenyurt, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 12:32 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel - Başkan Bozkurt su basan bodrum katları inceledi - Son Dakika

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