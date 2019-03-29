Son Dakika Haberleri: Başkan Bozkurt, Şuhut Avcılar Kulübü Üyelerini Ziyaret Etti

Başkan Bozkurt, Şuhut Avcılar Kulübü Üyelerini Ziyaret Etti

18 dakika önce

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, 31 Mart Yerel Seçimler kapsamında çalışmalarına Şuhutlu vatandaşlarla bir araya gelerek devam ediyor.

Başkan Bozkurt, Şuhut Avcılar Kulübü Üyelerini Ziyaret Etti, System.String[]
Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, 31 Mart Yerel Seçimler kapsamında çalışmalarına Şuhutlu vatandaşlarla bir araya gelerek devam ediyor.

Başkan Bozkurt'a ziyaretleri esnasında, AK Parti Şuhut İlçe Başkanı Ali Diren ve AK Parti Şuhut İl Genel Meclisi Adayları eşlik etti. Başkan Bozkurt ve beraberindeki heyet Avcılar Kulübü'nü ziyaret ederek burada üyelerle bir süre hasbihal etti. Akabinde kulüp üyelerinin sorunlarını dinleyen Başkan Bozkurt ve beraberindeki heyet dilek ve temennilerini dinledi. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 01:08 Kaynak: İHA

Recep Bozkurt, Afyon, Avcılar, Şuhut, Politika
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