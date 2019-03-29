Başkan Bozkurt, Şuhut Avcılar Kulübü Üyelerini Ziyaret Etti

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, 31 Mart Yerel Seçimler kapsamında çalışmalarına Şuhutlu vatandaşlarla bir araya gelerek devam ediyor.

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, 31 Mart Yerel Seçimler kapsamında çalışmalarına Şuhutlu vatandaşlarla bir araya gelerek devam ediyor.



Başkan Bozkurt'a ziyaretleri esnasında, AK Parti Şuhut İlçe Başkanı Ali Diren ve AK Parti Şuhut İl Genel Meclisi Adayları eşlik etti. Başkan Bozkurt ve beraberindeki heyet Avcılar Kulübü'nü ziyaret ederek burada üyelerle bir süre hasbihal etti. Akabinde kulüp üyelerinin sorunlarını dinleyen Başkan Bozkurt ve beraberindeki heyet dilek ve temennilerini dinledi. - AFYONKARAHİSAR

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

1 Mayıs'tan İtibaren Mağaza Poşetleri de Market Poşetleri de 25 Kuruşa Satılacak

Selahattin Demirtaş, Twitter'dan Seçmene Çağrı Yaptı: Günlük Siyasi Tartışmaları Sandığa Götürmeyin

Sigara İçerken Uykuya Dalınca, Çıkan Yangında Öldü