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Başkan Bozkurt'tan Başkan Saçkan'a ziyaret

1 saat önce

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Afyonkarahisar Kamu Hastaneler Birliği Başkanlığına atanan Kadir Gökhan Saçkan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Başkan Bozkurt'tan Başkan Saçkan'a ziyaret, System.String[]

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Afyonkarahisar Kamu Hastaneler Birliği Başkanlığına atanan Kadir Gökhan Saçkan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Ziyarete Başkan Bozkurt'a AK Parti Şuhut İlçe Başkanı Ali Diren de eşlik etti. Göreve yeni getirilen Saçkan'a 'hayırlı olsun' temennilerini ileten Başkan Bozkurt, görevde başarılar diledi. Başkan Bozkurt tarafından Saçkan'a temsili Şuhut çömleği hediye ederek en kısa zamanda ilçelerine beklediklerini kaydetti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Saçkan ise, en kısa zamanda Şuhut'u ziyaret edeceğini kaydetti. Ziyaret hatıra fotoğrafının ardından son buldu. - AFYONKARAHİSAR

Recep Bozkurt, Afyon, Şuhut, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:40 Kaynak: İHA
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