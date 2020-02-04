Başkan Bozkurt'tan başsağlığı mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Bozkurt'tan başsağlığı mesajı - Son Dakika

Başkan Bozkurt'tan başsağlığı mesajı

6 saat önce

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, rejim unsurları trafından İdlib'de gerçekleştirilen yoğun topçu ateşi sonucu şehit düşen askerler için taziye mesajı yayımladı.

Başkan Bozkurt'tan başsağlığı mesajı, System.String[]

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, rejim unsurları trafından İdlib'de gerçekleştirilen yoğun topçu ateşi sonucu şehit düşen askerler için taziye mesajı yayımladı.


Başkan Recep Bozkurt, mesajında, "İdlib'de rejim güçlerinin saldırısı sonrası çıkan çatışmada şehit düşen 8 askerimize Allah'tan rahmet ailelerine sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Acımız büyüktür. Türk milletimiz bu acıyı göğüsleyecek güçtedir. Şehitler ölmez vatan bölünmez. Güçlü Türkiye için birlik ve beraberlik çerçevesinde el ele vererek bu zor günleri atlatmamız lazım. Bu duygu ve düşüncelerle şehit düşen 8 askerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi. - AFYONKARAHİSAR

Recep Bozkurt, Afyon, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 09:56 Kaynak: İHA
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