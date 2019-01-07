Son Dakika Haberleri: Başkan Bozkurt'tan 'Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası'mesajı

Başkan Bozkurt'tan 'Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası'mesajı

1 saat önce

Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, "Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası" dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Bozkurt'tan 'Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası'mesajı, System.String[]
Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, "Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası" dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Herkesin birer engelli adayı olduğunun altını çizen Başkan Recep Bozkurt mesajında "Her zaman ifade ettiğimiz gibi engelli olmayı hiç bir vatandaşımız kendi isteğiyle seçmemiştir. İnsan ömrü üzüntüsüyle, sevinciyle, acısıyla, tatlısıyla bir yoldur. Bu yolda hepimiz görme özrü dahil birer engelli adayıyız. Kendi dünyalarının içinde görme engelli kardeşlerimizi anlamaya çalışmalıyız. Görme engelli vatandaşlarımızın yaşamlarında kalıcı çözümler üretmek, yaşama sevinçlerini canlı tutarak onların hayatlarını kolaylaştırmak, insana ve topluma duyduğumuz saygının en önemli göstergesi olmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm engelli kardeşlerimize sağlık, mutluluk dolu engelsiz bir gelecek diliyor, sevgi ve saygılarımı canı gönülden sunuyorum" ifadelerini kullandı. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:21 Kaynak: İHA

Afyonkarahisar, Recep Bozkurt, Engelliler Haftası, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! İçişleri Bakanlığı Verileri Açıklandı! Uyuşturucuyla Mücadelede Tarihi Rekor Kırıldı Rekabet Kurumu, Google Hakkında Soruşturma Başlattı

Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ 10 Yıl Sonra Aynı Projede! Müge Anlı'nın Programında Palu Ailesi Tedirginliği: Stüdyoda Işıklar Patladı, Üç Harfliler Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 17:52:00. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Bozkurt'tan 'Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası'mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]