Başkan Bozkurt'tan Bulgaristan seçimlerinde oy kullanılan okullara ziyaret - Son Dakika

Bulgaristan'da yapılan genel seçimlerde, Esenyurt'ta oy kullanacak çifte vatandaşlar için Esenyurt Nüzhet Usta Bilgincan İlköğretim Okulu ve Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu'na sandıklar kuruldu.

İlçedeki 7 bine yakın çifte vatandaşın oy kullandığı seçimlerde, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Esenyurt Belediyesi CHP Meclis Üyesi Seyhan Kahraman ile birlikte oy kullanılan okulları ziyaret etti. Bulgaristan seçimlerinin hem ilçede yaşayan çifte vatandaşlar için hem de Bulgaristan halkı için hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Bozkurt, "Seçimlerde kullanılan elektronik oy sisteminin Türkiye'de de uygulanmasını umuyorum" dedi.