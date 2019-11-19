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Başkan Bozkurt'tan Demirci'ye ziyaret

7 saat önce

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Eskişehir Vergi Dairesi Başkanı Şahin Demirci'ye iade-i ziyarette bulundu.

Başkan Bozkurt'tan Demirci'ye ziyaret, System.String[]

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Eskişehir Vergi Dairesi Başkanı Şahin Demirci'ye iade-i ziyarette bulundu.


Gerçeklenen ziyarette İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Eskişehir Vergi Dairesi Başkanı Şahin Demirci'ye çalışmalarında başarılar diledi. Başkan Bozkurt, günün anısına Demirci'ye flografi tekniği ile yapılmış lale motifli tablo hediye etti. Demirci'de, Başkan Bozkurt'un ziyaretinden dolayı memnuniyet duyduğunu ifade etti. - ESKİŞEHİR

Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 03:45 Kaynak: İHA
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