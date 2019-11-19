Başkan Bozkurt'tan Demirci'ye ziyaret
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İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Eskişehir Vergi Dairesi Başkanı Şahin Demirci'ye iade-i ziyarette bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 03:45 Kaynak: İHA
İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Eskişehir Vergi Dairesi Başkanı Şahin Demirci'ye iade-i ziyarette bulundu.
Gerçeklenen ziyarette İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Eskişehir Vergi Dairesi Başkanı Şahin Demirci'ye çalışmalarında başarılar diledi. Başkan Bozkurt, günün anısına Demirci'ye flografi tekniği ile yapılmış lale motifli tablo hediye etti. Demirci'de, Başkan Bozkurt'un ziyaretinden dolayı memnuniyet duyduğunu ifade etti. - ESKİŞEHİR
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