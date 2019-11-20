Son Dakika Haberleri: Başkan Bozkurt'tan Dünya Çocuk Hakları Günü mesajı
Son Dakika Güncel Başkan Bozkurt'tan Dünya Çocuk Hakları Günü mesajı - Son Dakika

Başkan Bozkurt'tan Dünya Çocuk Hakları Günü mesajı

6 saat önce

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Bozkurt'tan Dünya Çocuk Hakları Günü mesajı, System.String[]

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Başkan Bozkurt, yayınladığı mesajında; " ünyanın güzelleşmesi, çocuklarımızın iyi yetiştirilmesine bağlıdır. Mutlu çocuk mutlu gelecek demektir. Bu yüzden çocuklarımıza sahip çıkmalıyız. Çocuklarımız insanlığın ve memleketimizin ortak ümididir. Barış'a, sevgiye temsil eden ve yaşamamızı her yönüyle güzelleştiren çocuklarımıza yaşanabilir bir dünya bırakmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Çocuklarımızın Dünya Çocuk Hakları Gününü kutluyor, sağlık, esenlik ve mutluluk dolu bir dünya diliyorum" ifadelerine yer verdi. - AFYONKARAHİSAR

Çocuk Hakları Günü, Şuhut, Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 04:44 Kaynak: İHA
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