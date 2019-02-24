Başkan Bozkurt'tan Esnaf Ziyareti
51 dakika önce
Afyonkarahisar Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt Şuhut çarşı esnaflarını ziyaret etti.
Afyonkarahisar Şuhut
Belediye Başkanı Recep Bozkurt
Şuhut çarşı esnaflarını ziyaret etti.
Başkan Bozkurt'a AK Parti
Şuhut İlçe Başkanı Ali Diren, AK Parti Şuhut İlçe Gençlik Kolları Başkanı ve Şuhut Belediye Meclis Üyesi Selçuk
Çatalkaya, İl Genel Meclis Adayları Umut Eroğlu, Gültekin Özdemir, Adil Karabulut, ilçe yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.
Başkan Bozkurt ve beraberindeki AK Parti Şuhut ilçe heyeti çarşı merkez esnaflarını ziyaret ederek bir süre ayaküstü hasbihal etti. Akabinde esnafların dilek ve temennilerini dinleyen Başkan Bozkurt ve beraberindeki heyet çarşı esnaflarına göstermiş oldukları misafirperverliklerden dolayı teşekkürlerini sunarken, çarşı esnafları ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini ifade etti. - AFYONKARAHİSAR
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 12:50 Kaynak: İHA
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