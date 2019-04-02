Başkan Bozkurt'tan Miraç Kandili Mesajı

Miraç Kandili nedeniyle bir mesaj yayınlayan Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, bu günlerin önemine dikkat çekerek, İslam dünyası ve insanlık için hayırlar getirmesini temenni etti.

Miraç Kandili nedeniyle bir mesaj yayınlayan Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, bu günlerin önemine dikkat çekerek, İslam dünyası ve insanlık için hayırlar getirmesini temenni etti.



Başkan Bozkurt, yüce dinimiz İslam'ın en önemli gecelerinden biri olan ve Peygamber Efendimizin Allah'ın huzuruna çıktığı gece olarak kutlanan Miraç'ın, insanlık için birçok mesaj ve mucizelerle dolu olduğunu ifade etti. Bu anlamlı gecelerin hayatımızı gözden geçirmek için birer fırsat olduğunu belirten Başkan Bozkurt, Miraç Kandili'nde yapılacak duaların kabulünü ve başta ilçemiz ve Türkiye'mizde olmak üzere tüm dünyada refahın yayılmasına, bütün insanlığın selametine, iyiliğin, kardeşliğin, paylaşımın ve merhametin artmasına vesile olmasını temenni etti.



Başkan Bozkurt, mesajında, "Miraç Kandili'nde başta İslam Dünyası olmak üzere insanlığın içinde yaşadığı kan ve vahşet sarmalından çıkması için dua etmeliyiz. Doğu Guta'da ve Suriye'nin diğer kentlerinde, Yemen'de, Irak'ta, Filistin'de, Doğu Türkistan'da, Karabağ'da ve bütün İslam aleminde yaşanan işgal ve saldırıların son bulması için ellerimizi semaya açmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle tüm değerli Şuhut'lu hemşehrilerimin ve Müslüman aleminin Miraç Kandili'ni tebrik ediyor, ülkemize, bütün insanlığa huzur, barış, kardeşlik, birlik ve dirlik getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerine yer verdi. - AFYONKARAHİSAR

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