Başkan Bozkurt'tan Öğrencilere Karne Hediyesi
1 saat önce
İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, 2018-2019 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatiline giren öğrencilere karnelerini dağıttı ve karne hediyesi olarak 19 Ocak 2019 Cumartesi günü Saat 12.00'da Kızak Şenliği düzenleyeceklerini belirtti.
İnönü
Belediye Başkanı Kadir Bozkurt
, 2018-2019 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatiline giren öğrencilere karnelerini dağıttı ve karne hediyesi olarak 19 Ocak 2019 Cumartesi günü Saat 12.00'da Kızak Şenliği düzenleyeceklerini belirtti.
İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, ilçedeki İnönü Nene Hatun
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
, İnönü İmam hatip Ortaokulu ve Vehbi Koç
Ortaokulu'nda eğitim gören öğrencilere karnelerini dağıtarak sevinçlerine ortak oldu.
Karne dağıtım törenine, Başkan Bozkurt ile birlikte İnönü İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammed Büyük, İlçe Jandarma
Komutanı Yakup İlhan, İlçe Emniyet Amiri Hasan Aybar okul müdürleri ve öğretmenlerde katıldı. Yarının büyükleri olan öğrencilerin eğitimlerine büyük önem verdiklerini belirten Başkan Bozkurt, "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin eğitimlerinde önemli yere sahip olan öğretmenlerimize ve ailelerine teşekkür ediyorum. Bu hafta sonu itibari ile yarıyıl tatiline giren öğrencilerimize iyi tatiller diliyor ve 19 Ocak 2019 cumartesi Saat 12.00'da düzenleyeceğimiz kızak şenliğine tüm öğrencilerimizi ve vatandaşlarımızı davet ediyorum" dedi. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:23 Kaynak: İHA
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