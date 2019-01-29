Son Dakika Haberleri: Başkan Bozkurt'tan Pervaneli'ye Hayırlı Olsun Ziyareti

Başkan Bozkurt'tan Pervaneli'ye Hayırlı Olsun Ziyareti

1 saat önce

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü görevine atanan Nurullah Pervaneli'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Başkan Bozkurt'tan Pervaneli'ye Hayırlı Olsun Ziyareti, System.String[]
Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü görevine atanan Nurullah Pervaneli'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Başkan Bozkurt, Müdür Pervaneli'ye hayırlı olsun temennilerini sunarak görevinde başarılar diledi. Müdür Pervaneli ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkürlerini ifade etti. Daha sonra bir süre hasbihal ederek, beraberinde gündemi değerlendirdi. Pervaneli'ye misafirperverliğinden dolayı teşekkür eden Başkan Bozkurt, Şuhut ilçesinin yöresel tescilli yemeği olan keşkeği ifade eden plaket takdim etti. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 05:12 Kaynak: İHA

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Recep Bozkurt, Şuhut, Afyon, Spor
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