Son Dakika Haberleri: Başkan Bozkurt'tan Regaip Kandili Mesajı

Başkan Bozkurt'tan Regaip Kandili Mesajı

42 dakika önce

Afyonkarahisar Şuhut Belediye Başkanı ve AK Parti Şuhut Belediye Başkan adayı Recep Bozkurt Regaip Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Bozkurt'tan Regaip Kandili Mesajı, System.String[]
Afyonkarahisar Şuhut Belediye Başkanı ve AK Parti Şuhut Belediye Başkan adayı Recep Bozkurt Regaip Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Bozkurt, mesajında, Regaip Kandil'inin tüm İslam alemine ve insanlığa barış ve huzur getirmesi temennisinde bulundu. "Rahmet kapılarının açıldığı manevi duyguların doruğa çıktığı kandil gecelerinde avuçlarımızı, bütün mazlum ve mağdurlar için göğe kaldırmalıyız" diyen Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, "Regaip, kelime anlamıyla, "çok meyledilen, arzulanan, armağan edilen" anlamlarına gelir. Bu mübarek Regaip Kandili gecemizde Yüce Allah; kullarına bol bol rahmet ve ikramlarda bulunduğu için bu adı almıştır. Mübarek üç aylara girmemizi müjdeleyen Regaip Kandili'nin coğrafyamız başta olmak üzere tüm dünyaya barış getirmesini ve ülkemizin birliğine ve beraberliğine vesile olmasını temenni ediyorum. Bütün Şuhutlu hemşehrilerimin Regaip Kandili mübarek olsun, ilahi şefkat ve rahmet bütün dünyaya barış, huzur ve mutluluk getirsin" diye belirtti. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 12:04 Kaynak: İHA

Afyon, Recep Bozkurt, Şuhut, Kandil Dağı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mansur Yavaş'ın Ankara'daki Seçim Bürosuna Saldırı! 8 Kişilik Grup, Çalışanları Tehdit Etti Sıla Gençoğlu ve Ahmet Kural'ın Avukatları Duruşmada Birbirine Girdi

Bankalar Promosyon Ödemeleri İçin Kesenin Ağzını Açtı İzmir'de Kaçak Silah Fabrikasına Helikopterli Operasyon: 46 Gözaltı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 12:46:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Bozkurt'tan Regaip Kandili Mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]