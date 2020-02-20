Başkan Bozkurt'tan STK temsilcilerine ziyaret - Son Dakika

İnönü İlçe Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, ilçedeki sivil toplum kuruluşlarına ziyaret gerçekleştirdi.



İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İnönü Kapalı Pazar Yeri yanında bulunan Belediye Hizmet Çarşısında gerçekleştirdiği ziyaretlere Çarşı Mahallesi Muhtarı Hayrettin Arabacıoğlu ile başladı. Başkan Bozkurt, Muhtar Arabacıoğlu ile Çarşı Mahallesi ile ilgili yaptığı görüşme sonrası İnönü Çiftçi Malları Koruma Başkanı Selahattin Bozal ve İnönü Ziraat Odası Başkanı Ergün Erol'a nezaket ziyaretinde bulundu. Arabacıoğlu, Bozal ve Erol, Başkan Bozkurt'un gerçekleştirdiği ziyaretten dolayı teşekkür etti. Ziyaretler, hatıra fotoğrafı çekilmesi ile tamamlandı. - ESKİŞEHİR