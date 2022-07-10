Başkan Bozkurt'tan su baskını açıklaması, " Aileler evlerinden boşaltıldı, bir sorunla karşılaşmadık" - Son Dakika
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Başkan Bozkurt'tan su baskını açıklaması, " Aileler evlerinden boşaltıldı, bir sorunla karşılaşmadık"

10.07.2022 03:33
Başkan Bozkurt'tan su baskını açıklaması, " Aileler evlerinden boşaltıldı, bir sorunla karşılaşmadık"

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, gece saatlerinde aniden bastıran yağmur sonrası su baskını yaşanan bölgede çalışmaları yerinden takip etti.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, gece saatlerinde aniden bastıran yağmur sonrası su baskını yaşanan bölgede çalışmaları yerinden takip etti. Başkan Bozkurt, "Aileler evlerinden boşaltıldı, bir sorunla karşılaşmadık"dedi.

Bugün yapılan son dakika uyarıların ardından Esenyurt'ta geçtiğimiz yılda su baskını yaşanan Pınar Mahallesi Bölgesi'nde yeniden bir baskın yaşandı. Yaşanan baskına sokakta ve bazı evlerde baskın nedeniyle zarar gördü. Evlerinde mahsur kalan vatandaşlar ekipler tarafından tahliye edildi. Yaşanan olay sonrası Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Görevlilerden de bilgiler alan Bozkurt yaptığı açıklamada, " Burası uzun yıllardır yapılan yanlışlıklardan dolayı alt yapısı kötüydü. Biz göreve geldiğimizden bu yana düzeltmeye çalışıyoruz. Acil müdahale ettiğimiz için sorunun büyümesini önlüyoruz. Her yıl yaşanan sel felaketi burada geçmiş yıllardaki dere kesimlerinde imarın yanlış seçilmesinden kaynaklanıyordu. Şu anda dere ıslah çalışması devam ediyor. Bu noktaya kadar geldik. Kısa sürede bitireceğiz. Şu anda da sorun olmasın diye bütün ekiplerimiz iş başında. Gerekli düzenlemeleri yapıyorlar. Şu anda bize ulaşan herhangi bir mahsur kalan kişi yok. Bir iki aile vardı onlar önceden boşaltıldı. Biz bir önceki sel felaketinden sonra zaman zaman zabıta ekiplerini gönderip oraları boşaltıyorduk. Şimdiye kadar bir sorunla karşılaşmadık" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Kemal Deniz Bozkurt, su baskını, Esenyurt, Bozkurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Başkan Bozkurt'tan su baskını açıklaması, ' Aileler evlerinden boşaltıldı, bir sorunla karşılaşmadık' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başkan Bozkurt'tan su baskını açıklaması, " Aileler evlerinden boşaltıldı, bir sorunla karşılaşmadık" - Son Dakika
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