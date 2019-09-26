Başkan Bozkurt'tan Şuhut İtfaiye Amirliğine ziyaret

Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, 25 Eylül İtfaiyeciler Günü dolayısıyla İtfaiye Amirliğini ziyaret etti.



Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, İtfaiye Haftası dolayısıyla Şuhut İtfaiye Amirliğini ziyaret etti. Başkan Bozkurt Şuhut İtfaiye Amiri Osman Taşpınar ve itfaiye personelleri ile beraber bir süre hasbihal ederek fikir alışverişlerinde bulundu. Başkan Bozkurt, Şuhut İtfaiye Amirliği personellerinin İtfaiye Haftasını kutlayarak görevlerinde başarılar diledi.



Ziyaret günün anlam ve önemine binaen çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. - AFYONKARAHİSAR