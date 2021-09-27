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Başkan Bozkurt'tan Van'daki selzedelere dayanışma ziyareti - Son Dakika

Başkan Bozkurt'tan Van'daki selzedelere dayanışma ziyareti

27.09.2021 13:58

Başkan Bozkurt'tan Van'daki selzedelere dayanışma ziyareti Başkan Bozkurt, "Türkiye'nin neresinde bir sorun olursa yüreğimiz acıyor Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, 31 Temmuz'da Van'da yaşanan sel felaketinden etkilenen vatandaşlara destek olmak için Başkale ve Çaldıran'da esnaf...

Başkan Bozkurt'tan Van'daki selzedelere dayanışma ziyareti

Başkan Bozkurt, " Türkiye'nin neresinde bir sorun olursa yüreğimiz acıyor

İSTANBUL - Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, 31 Temmuz'da Van'da yaşanan sel felaketinden etkilenen vatandaşlara destek olmak için Başkale ve Çaldıran'da esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Başkan Bozkurt, incelemelerinin ardından 'geçmiş olsun' dileklerini ilettiği selzedelere, 2 tır yaşam malzemesi desteğinde bulundu.

31 Temmuz'da Van'da yaşanan sel felaketinden etkilenen vatandaşlara destek olmak için Başkale ve Çaldıran'a giden Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, sel felaketinin yaşandığı Esenyamaç köyü ve Osmanlı Mahallesi'nde vatandaşlar ve esnafla bir araya geldi. Sel felaketi yaşayan vatandaşlara 'geçmiş olsun' dileklerini ileten Başkan Bozkurt, içerisinde hijyen malzemesi ve gıda kolisi olan 2 tır yaşam malzemesi desteği sağladı.

"Acılarını paylaşmak, bir nebze olsun merhem olmak için geldik"

Sel felaketinin yaşandığı Batı Karadeniz bölgesine de gittiklerini hatırlatan Başkan Bozkurt şöyle konuştu: "Geçen hafta Kastamonu ve Sinop'taydık. Bu hafta da Van'da selden zarar gören, yangından zarar gören vatandaşlarımızın acılarını paylaşmak, bir nebze olsun merhem olmak için geldik. Bu ziyaretimiz aynı zamanda büyük bir çalışmaya döndü, sağ olsun vatandaşlarımız bizi görünce çok mutlu oldular. Biz de onlarla beraber olmaktan, onları dinlemekten mutlu olduk, eksiklerimizi gördük, neleri daha iyi yapabileceğimizi gördük, inşallah daha sonra da daha sık bir arada olacağız. Sadece selde, doğal afette değil, yılın belli dönemlerinde buradaki vatandaşlarımızın sorunlarını dinlemek, anlamak, varsa çözüm önerilerimizi ve gerektiğinde kaynaklarımızı paylaşmak için bir arada olacağız" dedi.

"Gurur duydum buraya gelmekten, böyle güzel karşılanmaktan"

Başkan Bozkurt, sel felaketinin yaşandığı ilçeler başta olmak üzere bölgedeki kuraklık ve ekonomik sorunlarla mücadele eden esnafla dayanışmak için Van ve Ağrı'da birçok ilçeyi ziyaret etti.

Başkan Bozkurt'tan Van'daki selzedelere dayanışma ziyareti
Başkan Bozkurt'tan Van'daki selzedelere dayanışma ziyareti
Başkan Bozkurt'tan Van'daki selzedelere dayanışma ziyareti
Başkan Bozkurt'tan Van'daki selzedelere dayanışma ziyareti
Başkan Bozkurt'tan Van'daki selzedelere dayanışma ziyareti
Başkan Bozkurt'tan Van'daki selzedelere dayanışma ziyareti
Başkan Bozkurt'tan Van'daki selzedelere dayanışma ziyareti
Başkan Bozkurt'tan Van'daki selzedelere dayanışma ziyareti
Başkan Bozkurt'tan Van'daki selzedelere dayanışma ziyareti
Başkan Bozkurt'tan Van'daki selzedelere dayanışma ziyareti
Başkan Bozkurt'tan Van'daki selzedelere dayanışma ziyareti
Başkan Bozkurt'tan Van'daki selzedelere dayanışma ziyareti
Başkan Bozkurt'tan Van'daki selzedelere dayanışma ziyareti
Başkan Bozkurt'tan Van'daki selzedelere dayanışma ziyareti
Başkan Bozkurt'tan Van'daki selzedelere dayanışma ziyareti
Başkan Bozkurt'tan Van'daki selzedelere dayanışma ziyareti
Başkan Bozkurt'tan Van'daki selzedelere dayanışma ziyareti
Başkan Bozkurt'tan Van'daki selzedelere dayanışma ziyareti
Başkan Bozkurt'tan Van'daki selzedelere dayanışma ziyareti
Başkan Bozkurt'tan Van'daki selzedelere dayanışma ziyareti
Başkan Bozkurt'tan Van'daki selzedelere dayanışma ziyareti
Başkan Bozkurt'tan Van'daki selzedelere dayanışma ziyareti
Başkan Bozkurt'tan Van'daki selzedelere dayanışma ziyareti

Çaldıran, Bozkurt, Sel, Van, Genel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Başkan Bozkurt'tan Van'daki selzedelere dayanışma ziyareti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Bozkurt'tan Van'daki selzedelere dayanışma ziyareti - Son Dakika
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