Başkan Bozkurt Uluslararası Yerel Yönetimler Kadın Şurası proğramına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Bozkurt Uluslararası Yerel Yönetimler Kadın Şurası proğramına katıldı - Son Dakika

Başkan Bozkurt Uluslararası Yerel Yönetimler Kadın Şurası proğramına katıldı

6 saat önce

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ında katıldığı Uluslararası Yerel Yönetimler Kadın Şurası proğramına katıldı.

Başkan Bozkurt Uluslararası Yerel Yönetimler Kadın Şurası proğramına katıldı, System.String[]

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ında katıldığı Uluslararası Yerel Yönetimler Kadın Şurası proğramına katıldı.


Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı Uluslararası Yerel Yönetimler Kadın Şurası proğramına katıldı. Başkan Recep Bozkurt sosyal medya üzerinden yaptığı açımlamalarında, "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Şurasında Dinliyoruz" ifadelerine yer verdi. - AFYONKARAHİSAR

Recep Tayyip Erdoğan, Recep Bozkurt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 01:43 Kaynak: İHA
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