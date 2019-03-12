Son Dakika Haberleri: Başkan Bozkurt'un 12 Mart Mesajı

Başkan Bozkurt'un 12 Mart Mesajı

1 saat önce

Afyonkarahisar'ın Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Bozkurt'un 12 Mart Mesajı, System.String[]
Afyonkarahisar'ın Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Bozkurt mesajında, 97'nci yılın idrak edildiğini belirterek merhum Şair Mehmet Akif'in "Allah, bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın" sözünü hatırlattı. Başkan Bozkurt, İstiklal Marşı'nın çok zor şartlar altında yazılıp kabul edildiğini belirterek bu tür günlerin anlamını anlayarak idrak etmek gerektiğini ve nasıl bir süreçten geçilerek bugünlere geldiğimizin unutulmaması gerektiğini kaydetti.

Özel günleri gençlere çok iyi şekilde anlatılması gerektiğini belirten Bozkurt, "Bu duygu ve düşünceler ile 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma gününü kutluyorum. İstiklal Marşımızın Şairi Mehmet Akif Ersoy ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 05:17 Kaynak: İHA

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