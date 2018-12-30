Başkan Bozkurt'un 2019 Yılı Mesajı
31 dakika önce
İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
İnönü
Belediye Başkanı Kadir Bozkurt
, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Başkan Bozkurt mesajında, "Bu güzel vatan toprağında herkesin kardeşçe ve barış içinde yaşadığı, terörün son bulduğu, umutların çoğaldığı, iyilik ve merhametin dünyaya egemen olduğu bir yıl olmasını temenni eder yeni yılınızı en içten dileklerimle kutlarım" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 04:19 Kaynak: İHA
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