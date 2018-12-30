Son Dakika Haberleri: Başkan Bozkurt'un 2019 Yılı Mesajı

Başkan Bozkurt'un 2019 Yılı Mesajı

31 dakika önce

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Bozkurt'un 2019 Yılı Mesajı, System.String[]
İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Bozkurt mesajında, "Bu güzel vatan toprağında herkesin kardeşçe ve barış içinde yaşadığı, terörün son bulduğu, umutların çoğaldığı, iyilik ve merhametin dünyaya egemen olduğu bir yıl olmasını temenni eder yeni yılınızı en içten dileklerimle kutlarım" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 04:19 Kaynak: İHA

Kadir Bozkurt, İnönü, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! MHP, 15'i İl Olmak Üzere 402 Adayını Daha Açıkladı Sarıkamış'ta Teleferik Arızası: Onlarca Kişi 2 Bin 622 Metrede Mahsur Kaldı

Yılbaşında Hangi Kanalda Hangi Program Olacak? Ağabeyini Boğazından Defalarca Bıçaklayarak Öldürdükten Sonra Tuvalete Gömen Caninin İfadesi Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2018 16:50:18. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Bozkurt'un 2019 Yılı Mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]