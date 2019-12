Başkan Bozkurt'un 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Başkan Bozkurt yayınlamış olduğu mesajında "Toplum olarak engelli vatandaşlarımızın hayatın her alanında aktif olarak yer almalarını sağlayacak engelleri ortadan kaldırmayı insanlığımızın, kültürümüzün ve inancımızın bir gereği olarak öncelikli sorumluluklarımız arasında görmeliyiz.Unutmamalıyız ki hepimiz birer engelli adayıyız! Zira her birimizin birer engelli adayı olduğumuz gerçeği ile bu hassasiyeti gösterebildiğimizde,engelli vatandaşlarımızla empati kurarak günlük hayatta karşılaştıkları sorunlara kendi sorunumuz gibi yaklaştığımızda, engellilerimizin önlerine çekilen en büyük sette böylece ortadan kalkmış olacaktır. Engelli vatandaşlarımız da, önlerindeki engeller kaldırıldıkça, kendilerine inanılıp fırsat verildikçe azimle, sabırla ve inançla çalışarak spordan sanata, edebiyattan iş hayatına kadar yaşamın tüm alanlarında büyük başarılara imza atarak toplumun ayrılmaz ve güçlü bir parçası olduklarını her zaman kanıtlamaktadır. Şuhut Belediyesi olarak ilçedeki diğer tüm dinamiklerle işbirliği içerisinde, Şuhut'un engelli dostu bir şehir olmasını, engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayatın içerisinde maddi ve manevi engellerle karşılaşmadan yer almasını sağlamayı en önde gelen görevlerimiz arasında görmekte ve bu yönde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, sosyal yaşamın bir parçası olmalarının önündeki engelleri ve insanların zihinlerindeki engelleri aşarak hayatın her alanında başarıyla yer alan engelli vatandaşlarımızın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü tebrik ediyor, sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hayat diliyorum" ifadelerine yer verdi. - AFYONKARAHİSAR