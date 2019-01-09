Başkan Bozkurt'un Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı
2 saat önce
Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
Eskişehir İnönü
Belediye Başkanı Kadir Bozkurt
, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
' dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
Başkan Bozkurt mesajında "Mesleklerinin vermiş olduğu zorluklara rağmen kamuoyunu doğru ve tarafsız olarak bilgilendirme gayreti ile çalışmalarına aralıksız devam eden tüm basın mensuplarının '10 Ocak Çalışan Gazeteciler' gününü kutlar görevlerinde başarılar dilerim" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 04:00 Kaynak: İHA
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