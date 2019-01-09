Son Dakika Haberleri: Başkan Bozkurt'un Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Başkan Bozkurt'un Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

2 saat önce

Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Bozkurt'un Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı, System.String[]
Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Bozkurt mesajında "Mesleklerinin vermiş olduğu zorluklara rağmen kamuoyunu doğru ve tarafsız olarak bilgilendirme gayreti ile çalışmalarına aralıksız devam eden tüm basın mensuplarının '10 Ocak Çalışan Gazeteciler' gününü kutlar görevlerinde başarılar dilerim" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 04:00 Kaynak: İHA

Kadir Bozkurt, Eskişehir, Gazeteciler Günü, Güncel
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