Son Dakika Haberleri: Başkan Bozkurt'un 'Dünya Yaşlılar Haftası' mesajı
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Başkan Bozkurt'un 'Dünya Yaşlılar Haftası' mesajı

35 dakika önce

Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, '1 Ekim Dünya Yaşlılar Haftası' dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Bozkurt'un 'Dünya Yaşlılar Haftası' mesajı, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, '1 Ekim Dünya Yaşlılar Haftası' dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Başkan Bozkurt mesajında, "Toplumumuzun önemli bir kısmını oluşturan yaşlılarımız, yaşayan tecrübe abideleridir. Geçmişimizin tecrübelerini günümüze aktaran, milli değerlerimizi ve kültürümüzü yarınlarımıza taşıyan yaşlılarımız, hayatımızın en kıymetli değerleridir. Yaşlılarımızın toplumdaki yeri ve önemini bir kere daha hatırlayarak, onları sadece yılın bir günü veya bir haftası değil, onların tecrübeleriyle toplumuza sağladıkları katkılarla her zaman gönülden hatırlanmaları gerekmektedir. İnsan ömrünün en son dönemini oluşturan yaşlılık, geride bırakılan mazide geçen yılların insana kazandırdığı birikim ve deneyim yaşamı zenginleştirmektedir. Hayatının gençlik dönemlerini verimli ve üretken bir şekilde geçirerek erişilen sağlıklı bir yaşlılık dönemine ulaşmak herkesin ortak arzusudur. İnsanın insana ve özellikle yaşlı olanlara yönelik şefkat ve dayanışma gayreti, karşılıksız ve sevgi-saygıyla olmalıdır. Yaşlı insanlarımıza gösterdiğimiz sevgi-saygı-hoşgörü onlara olan minnet borcumuzdur. Bu duygu ve düşüncelerimle toplumumuzun bugünlere gelmesinde büyük emeği ve çabası olan en büyük hazinemiz, yaşlılarımızın 1 Ekim Dünya Yaşlılar Haftası'nı kutluyor, huzur içerisinde sağlıklı bir ömür diliyor, ellerinden öperek sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi. - AFYONKARAHİSAR

Recep Bozkurt, Şuhut, Afyon, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 01:53 Kaynak: İHA
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