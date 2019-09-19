Son Dakika Haberleri: Başkan Bozkurt'un Gaziler Günü mesajı
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Başkan Bozkurt'un Gaziler Günü mesajı

1 saat önce

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, 19 Ekim Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Bozkurt'un Gaziler Günü mesajı, System.String[]

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, 19 Ekim Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Başkan Recep Bozkurt yayınlamış olduğu mesajında, "Türk milleti, vatanı ve bağımsızlığı için tarih boyunca birlik ve beraberlik içinde tüm zorluklara göğüs germiş, gerektiğinde canını vermekten de çekinmemiştir. Vatanımızı bizlere kazandıranlar, bu toprakları vatan yapanlar, bu uğurda şehit ve gazi olanlardır. Şair Mithat Cemal Kuntay bu durumu; 'Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır' diyerek en güzel şekilde ifade etmiştir. Vatanımızın bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğü ile milli birlik ve beraberliğimizin bekası uğruna üstün fedakarlıklar göstererek canı ve kanı pahasına göğsünü siper etmiş ve gazilik mertebesine ulaşarak bu nişanı bir ömür boyu gururla taşımış gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü ayrı bir önem taşımaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bugün aramızda olmayan tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan gazilerimize de aynı duygularla minnet, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi. - AFYONKARAHİSAR

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Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 11:47 Kaynak: İHA
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