Son Dakika Haberleri: Başkan Bozkurt'un Polis Haftası Mesajı

Başkan Bozkurt'un Polis Haftası Mesajı

1 saat önce

Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Bozkurt'un Polis Haftası Mesajı, System.String[]
Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Bozkurt mesajında, "Türk Polis Teşkilatının ülkedeki huzur, güven ve istikrar ortamının korunmasındaki en büyük güvencedir. Emniyet güçlerinin, anayasa ve yasalara sadakatle, hukuka bağlılıktan ayrılmadan, üstün bir vazife anlayışıyla, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, huzur ve refah içinde yaşaması için gece gündüz demeden fedakarca çalışıyorlar. Kurulduğu günden yana edindiği bilgi ve tecrübelerin yanı sıra halkımızın güveni, desteği ve iş birliği sayesinde hizmet kalitesini her gecen gün artıran polis teşkilatımız, ülkemiz ve milletimiz için kendi canlarını ortaya koymaktadır. Türk Polis Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümü vesilesiyle, görevleri basında şehit düşmüş kahraman polislerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Tüm emniyet mensuplarımıza görevlerinde başarılar diliyor, Polis Teşkilatımızın 174. yıl dönümünü canı gönülden kutluyorum" ifadelerine yer verdi. - AFYONKARAHİSAR
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 09:37 Kaynak: İHA
Recep Bozkurt, Şuhut, Afyon, Polis, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Okuldan Atılan 8'inci Sınıf Öğrencisinin Ailesi, Okulu Basıp İdarecileri Dövdü İngiliz Banka Standard Chartered 1,1 Milyar Dolar Ceza Ödeyecek Savcı Sayan'dan "Yabancı Uyruklulara Yardım Yapılmasın" Diyen Bolu Belediye Başkanı'na: Kur'an'ı Öpmek Yetmez Mevlüt Uysal'ın Anlattıkları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Şaşkına Çevirmiş
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 11:05:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Bozkurt'un Polis Haftası Mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]