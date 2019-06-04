Başkan Bozkurt vatandaşlarla bayramlaştı
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Eskişehir'in İnönü İlçe Belediye Başkanı Kadir Bozkurt vatandaşlarla bayramlaştı.
Eskişehir
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 03:08 Kaynak: İHA
'in İnönü
İlçe Belediye Başkanı Kadir Bozkurt
vatandaşlarla bayramlaştı. Ramazan Bayramı
namazını İnönü Sultan Alaaddin Camide kılan İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, vatandaşların bayramını kutladı. Namaz sonrası cami bahçesinde düzenlenen bayramlaşma programında İnönü Belediyesi tarafından vatandaşlara çay ve tatlı ikramında bulunuldu. Başkan Bozkurt, vatandaşlarla sohbet ederek bayramlarını kutladı ve nice bayramlara erişebilmek dileğinde bulundu. Başkan Bozkurt, daha sonra bayramlaşma programına İnönü İlçe Emniyet ve Jandarma
Komutanlığını ziyaret ederek görev yapan polis memurların ve askerlerin bayramlarını kutlayarak devam etti. - ESKİŞEHİR
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