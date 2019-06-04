Son Dakika Haberleri: Başkan Bozkurt vatandaşlarla bayramlaştı
Son Dakika Güncel Haber

Başkan Bozkurt vatandaşlarla bayramlaştı

46 dakika önce

Eskişehir'in İnönü İlçe Belediye Başkanı Kadir Bozkurt vatandaşlarla bayramlaştı.

Başkan Bozkurt vatandaşlarla bayramlaştı, System.String[]
Eskişehir'in İnönü İlçe Belediye Başkanı Kadir Bozkurt vatandaşlarla bayramlaştı.

Ramazan Bayramı namazını İnönü Sultan Alaaddin Camide kılan İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, vatandaşların bayramını kutladı. Namaz sonrası cami bahçesinde düzenlenen bayramlaşma programında İnönü Belediyesi tarafından vatandaşlara çay ve tatlı ikramında bulunuldu. Başkan Bozkurt, vatandaşlarla sohbet ederek bayramlarını kutladı ve nice bayramlara erişebilmek dileğinde bulundu. Başkan Bozkurt, daha sonra bayramlaşma programına İnönü İlçe Emniyet ve Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek görev yapan polis memurların ve askerlerin bayramlarını kutlayarak devam etti. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 03:08 Kaynak: İHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



THY, bayram tatilinde 2 milyon yolcu taşıyacak Bakan Albayrak'tan Ramazan Bayramı paylaşımı İstanbullular şehri terk etti, Şile plajları boş kaldı MHP'den YSK'nın seçim kurulu kararına tepki: Bunun bir izahı yoktur

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.6.2019 15:54:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Bozkurt vatandaşlarla bayramlaştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]