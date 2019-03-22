Başkan Bozkurt ve Milletvekili Özkaya'dan Esnaf Ziyareti
1 saat önce
Anayasa Komisyon Başkanvekili ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Avukat Ali Özkaya ve Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Atlıhisar köyü ve Şuhut ilçe merkez esnaflarını ziyaret etti.
Anayasa Komisyon Başkanvekili ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili
Avukat Ali Özkaya
ve Şuhut
Belediye Başkanı Recep Bozkurt
, Atlıhisar
köyü ve Şuhut ilçe merkez esnaflarını ziyaret etti.
Başkan Bozkurt ve Milletvekili Özkaya'ya ziyaretleri esnasında AK Parti Şuhut İlçe Başkanı Ali Diren, AK Parti Şuhut Gençlik Kolları Başkanı Selçuk
Çatalkaya, AK Parti Şuhut İl Genel Meclisi Adayları Umut Eroğlu, Gültekin Özdemir, Adil Karabulut, AK Parti Şuhut Kadın Kolları Başkanı Nuriye Akkaya ve çok sayıda parti üyesi katıldı.
Anayasa Komisyon Başkanvekili Özkaya ve Başkan Bozkurt beraberindeki heyet ile beraber ilk ziyaretlerini Atlıhisar köyüne gerçekleştirdi. Akabinde proje ve çalışmalarıyla ilgili bilgiler aktaran Özkaya ve Bozkurt köy sakinlerinden desteklerini istedi. Atlıhisar köyü ziyaretinin ardından Şuhut ilçe merkez esnaflarını ziyaret ederek sıkılmadık el bırakmadı. Milletvekili Özkaya ve Başkan Bozkurt esnaflar tarafından yoğun ilgi görürken, bazı esnaflar ise tatlı ikramında bulundu. Özkaya ve Bozkurt bir pideci iş yerine girdiklerinde kendi pide fırınının yanına geçerek kendi elleriyle fırına pide bıraktılar. - AFYONKARAHİSAR
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 07:51 Kaynak: İHA
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