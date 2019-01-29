Başkan Bozkurt Yol İyileştirme Çalışmalarını Yerinde İnceledi
22 dakika önce
Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından devam ettirilen yol iyileştirme çalışmalarını yerinde inceledi.
Eskişehir İnönü
Belediye Başkanı Kadir Bozkurt
, Fen İşleri Müdürlüğü
ekipleri tarafından devam ettirilen yol iyileştirme çalışmalarını yerinde inceledi.
Başkan Bozkurt, Mahallesi Atatürk Caddesi
ve Altınbayır mevkiinde devam eden yol bakım onarım çalışmalarının yanı sıra vatandaşlardan gelen talepleri de değerlendiren ekiplerin çalışmalarını yerinde inceledi. Bozkurt, "Planlı çalışmalarımızın yanı sıra vatandaşlarımızdan gelen talepleri değerlendiriyoruz. Bu talepler doğrultusunda İsmetpaşa Mahallesi
Dündar ve Kırlangıç sokakta vatandaşlarımızın talebi üzerine Fen İşleri ekiplerimizle birlikte inceleme yaparak yatırım programımıza alarak alt yapı çalışmaları tamamlandıktan sonra yol iyileştirme çalışmalarımıza başlayacağız" dedi. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 04:17 Kaynak: İHA
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