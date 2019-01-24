Son Dakika Haberleri: Başkan Bozkurt, Ziraat Odası'nın İstişare Toplantısına Katıldı

Başkan Bozkurt, Ziraat Odası'nın İstişare Toplantısına Katıldı

2 saat önce

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Ziraat Odası Başkanlığının birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştirdiği istişare toplantısına katıldı.

Başkan Bozkurt, Ziraat Odası'nın İstişare Toplantısına Katıldı, System.String[]
Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Ziraat Odası Başkanlığının birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştirdiği istişare toplantısına katıldı.

Şuhut Belediye Otelinde gerçekleştirilen toplantıya, köy muhtarları ve ziraat odası delegeleri katılırken, Ziraat Odası Başkanlığı tarafından ise katılımcılara kahvaltı ikramı yapıldı. Şuhut Ziraat Odası Başkanı Ömer Tunçay, açılış konuşmasını gerçekleştirerek, birlik ve beraberlik kapsamında gerçekleştirilen istişare toplantısının hayırlara vesile olmasını diledi.

Başkan Bozkurt ise konuşmalarında, birlik ve beraberliğin pekiştiği istişare toplantısının hayırlara vesile olmasını dilerken, Başkan Ömer Tunçay'a davetlerinden dolayı teşekkürlerini ifade etti.

Ayrıca Ziraat Odası Başkanlığı tarafından köy muhtarına ve delegelere hediyeler verildi. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:40 Kaynak: İHA

Recep Bozkurt, Afyon, Şuhut, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bülent Arınç'tan "Gül, Parti Kurarsa Katılır mısınız?" Sorusuna Yanıt 24 Haziran Seçimlerini Bilen ORC'den 4 Büyükşehir Anketi! Dengeler Değişiyor

Kocasını Öldürdü, Cesedini 4 Parçaya Bölüp, Bahçeye Gömdü Dolar Son Bir Ayın En Düşük Seviyesini Gördü! İşte Son Rakamlar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 14:40:03. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Bozkurt, Ziraat Odası'nın İstişare Toplantısına Katıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]