Başkan Bülent Öz'den hastalara ziyaret
6 saat önce
Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Çan Devlet Hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 06:07 Kaynak: İHA
Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Çan Devlet Hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret etti.
Önce Çan Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. H. Gürkan Çoban'ı ziyaret ederek işlerinde kolaylıklar dileyen Başkan Bülent Öz, ardından da hastanede yatan hastaları ve refakatçilerini ziyaret ederek kendileri ile bir süre sohbet etti. - ÇANAKKALE
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