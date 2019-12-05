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Başkan Bülent Öz'den hastalara ziyaret

6 saat önce

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Çan Devlet Hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret etti.

Başkan Bülent Öz'den hastalara ziyaret, System.String[]

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Çan Devlet Hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret etti.


Önce Çan Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. H. Gürkan Çoban'ı ziyaret ederek işlerinde kolaylıklar dileyen Başkan Bülent Öz, ardından da hastanede yatan hastaları ve refakatçilerini ziyaret ederek kendileri ile bir süre sohbet etti. - ÇANAKKALE

Çan Devlet Hastanesi, Bülent Öz, Çan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 06:07 Kaynak: İHA
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