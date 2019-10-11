Son Dakika Haberleri: Başkan Bülent Öz, Kale 1957 Spor'u ziyaret etti
Son Dakika Spor Başkan Bülent Öz, Kale 1957 Spor'u ziyaret etti

Başkan Bülent Öz, Kale 1957 Spor'u ziyaret etti

1 saat önce

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Çan'ı voleybolda temsil eden Kale 1957 Spor'u 2019-2020 sezonu öncesi ziyaret ederek moral verdi.

Başkan Bülent Öz, Kale 1957 Spor'u ziyaret etti, System.String[]

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Çan'ı voleybolda temsil eden Kale 1957 Spor'u 2019-2020 sezonu öncesi ziyaret ederek moral verdi.


Başkan Bülent Öz, çalışmalarına ara vermeden devam eden filenin kadınları ve teknik ekip ile bu sezon yeni yükseldiği TVF Kadınlar Voleybol 1. Ligi sezonu öncesi moral yemeğinde buluştu. Sporcular ve teknik ekibe hitap eden Belediye Başkanı Bülent Öz, "Çan'ımızı TVF Kadınlar Voleybol 1.Ligi'nde temsil edecek kadınlarımıza, teknik ekibe ve yöneticilere başarılı bir sezon diliyor, önemli mücadelelerin yaşanacağı müsabakalar öncesi halkımızı filenin meleklerine desteklemeye davet ediyoruz" diye konuştu. - ÇANAKKALE

Bülent Öz, voleybol, Kale, Çan, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:15 Kaynak: İHA
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