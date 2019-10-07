Son Dakika Haberleri: Başkan Bülent Öz, STK'lar ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi
Son Dakika Güncel Başkan Bülent Öz, STK'lar ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi

Başkan Bülent Öz, STK'lar ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi

1 saat önce

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, sivil toplum kuruluşlarının (STK) başkanları ve mahalle muhtarlarıyla her ay düzenli olarak yaptığı toplantıların bir yenisini daha gerçekleştirdi.

Başkan Bülent Öz, STK'lar ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi, System.String[]

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, sivil toplum kuruluşlarının (STK) başkanları ve mahalle muhtarlarıyla her ay düzenli olarak yaptığı toplantıların bir yenisini daha gerçekleştirdi.


STK'ların ve mahalle muhtarlarının görüşlerini önemsediklerini ifade eden Başkan Bülent Öz, "Çan'ımıza hizmet noktasında fikir alışverişi yaparak el birliği içinde olmamız gerekiyor. Bizler belediye olarak çalışmalarımızı gerçekleştirirken ilgili kişilerle, kurumlarla ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunuyoruz ve ilçemizin geleceğinin ortak akılla gelişebileceğine inanıyoruz" diye konuştu.


Vatandaşa en iyi hizmeti sunabilme noktasında fikir alışverişinde bulunarak çalışmalarını bu doğrultuda planlayan Başkan Bülent Öz, şunları kaydetti:


"Belediye olarak halkımıza en iyi hizmeti verme gayretindeyiz. Yarınlara daha güzel bir ilçe bırakmak için gece gündüz çalışırken, bir bütün halinde hareket etmemiz lazım. STK'ların ve mahalle muhtarlarımızın görüşlerini önemsiyoruz. Bu bütünlüğü sağladığımız için çok mutluyum" diyerek kendilerine teşekkür etti.


İlçedeki STK'ların ve mahalle muhtarlarının her zaman kendilerine destek verdiğini ve belediyenin faaliyetleriyle ilgili olumlu fikir beyan ettiğini de belirten Başkan Bülent Öz, sivil toplum örgütleriyle ve mahalle muhtarlarıyla çalışmalarının daha da güçlenerek devam edeceğini söyledi. - ÇANAKKALE

Bülent Öz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 03:27 Kaynak: İHA
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