Son Dakika Haberleri: Başkan Bülent Öz, ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor
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Başkan Bülent Öz, ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor

1 saat önce

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, milletvekilliği döneminden bu yana halkla bir araya gelmeye devam ediyor.

Başkan Bülent Öz, ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor, System.String[]

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, milletvekilliği döneminden bu yana halkla bir araya gelmeye devam ediyor.


Gerçekleştirdiği ziyaretlerle hemşehrileriyle olan bağını hiç koparmayan Bülent Öz, Çanlılara gösterdiği ilgiden daha fazlasını Çanlılardan görüyor. Belediye seçimlerinden önce sabah erken saatlerde fabrikadaki vardiya değişiminde hemşehrilerini karşılayan Bülent Öz, birçok kişiyi şaşırtmış ve yüzlerde tebessüm bırakmıştı. Seçimlerden sonrada ziyaretlerine hiç ara vermeden devam eden Başkan Bülent Öz, yine bu sabah Kalebodur kapısına giderek mesaisine giren emekçilere işlerinde kolaylıklar, mesaiden çıkan emekçilere de iyi istirahatler diledi. - ÇANAKKALE

Bülent Öz, Sabah, Çan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 12:48 Kaynak: İHA
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