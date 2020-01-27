Başkan Buluş güven tazeledi - Son Dakika
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Başkan Buluş güven tazeledi

6 saat önce

CHP Adıyaman Merkez İlçe Başkanlığında gerçekleştirilen kongrede mevcut Başkan Hüseyin Buluş güven tazeledi.

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CHP Adıyaman Merkez İlçe Başkanlığında gerçekleştirilen kongrede mevcut Başkan Hüseyin Buluş güven tazeledi.


CHP Adıyaman merkez ilçe başkanlığının Adıyaman Belediyesi konferans salonunda yapılan 37. Olağan kongresinde mevcut başkan Hüseyin Buluş, Güner Şahin ve Kamber Aslan yarıştı. Gerçekleştirilen kongreye Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Mersin Milletvekili Alpay Antmen, CHP Adıyaman İl Başkanı Deniz Çakmak, Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, belde belediye başkanları ve parti üyeleri katıldı.


Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği seçimde 333 oy kullanıldı. Oy kullanımının bitmesi sonrasında açılan sandıklarda Kamber Aslan 23, Güner Şahin 129, Hüseyin Buluş ise 179 oy aldı. 2 oyunda geçersiz sayıldığı seçimde mevcut başkan Hüseyin Buluş yeniden başkanlığa seçildi. - ADIYAMAN

Cumhuriyet Halk Partisi, Adıyaman Merkez, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 08:36 Kaynak: İHA
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