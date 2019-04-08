Başkan Bulut'a Genel Sekreter Sümer'den Hayırlı Olsun Ziyareti
1 saat önce
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Sümer, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Sümer, Kilis
Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut
'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
31 Mart yerel seçimlerinde Kilis Belediye Başkanı seçilen Mehmet Abdi Bulut
'a hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Sümer, özel idarenin birim müdürleri ile birlikte Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'a makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti. Genel Sekreter Ramazan Sümer, Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'un daha önce 2 dönem Belediye başkanlığı görevini yaptığını, Kilis için yapacakları projelerde il özel idaresi olarak iş birliği yapacaklarını söyledi.
Başkan Bulut'da Ziyaretten dolayı teşekkürlerini ifade ederek, tüm gücüyle Kilis'e hizmet etmek için çalışacaklarını, kurum ve kuruluşlar ile işbirliği halinde olacaklarını söyledi. - KİLİS
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 02:51 Kaynak: İHA
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