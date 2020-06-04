Başkan Bulut basın mensuplarıyla bir araya geldi - Son Dakika

Başkan Bulut basın mensuplarıyla bir araya geldi

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Başkan Bulut basın mensuplarıyla bir araya geldi, System.String[]

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Başkan Bulut, AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Tohumcu, Ramazan Servet, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Haluk Korkmaz ile birlikte belediye konuk evinde yerel ve ulusal basın kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. Başkan Bulut, 2019 yılı seçim döneminde verdikleri sözleri bir bir yerine getirmeye devam ettiklerini ifade ederek, "3 aydır pandemi süreci boyunca işleri büyük gayretle çalıştık. Şehrimizde bir yandan maske, dağıttık, bir yandan yardım kolisi bir yandan da dezenfekte çalışmaları yaptık. 1 yıl gibi kısa bir sürede 95 dönüm eğitime yer tahsisi yapmak üzere valimiz, il başkanımızla büyük gayret gösterdik. Allaha şükür, bu eğitim alanlarına yeni okulların yapılmasıyla birlikte okullarımız tekli eğitime geçecekler. Sağlık alanında bir daha gösterdi ki, yeni yapılan hastanemizin ne kadar ihtiyaç olduğu hastanemiz hızlı bir şekilde yapımı devam ediyor. İşsizlik ile ilgili çalışmalarımız sürüyor. Kilis'i tekstil üstü haline getirmek istiyoruz. Çalışmalarımız sürüyor. Proje hazlılıkları, devam ediyor. Firma yetkilileri ilimizi ziyaret ederek, gerekli görüşmeleri yaptık. Herşey istediğimiz gibi giderse 3 bin kişiye ekmek kapısı olacak. Yeni sebze halini yapıyoruz. Cumhuriyet Caddesinin giydirilmesi çalışmaları devam ediyor. Şehrin yeni bir çehresi olacak. Halkımızın verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

AK Parti Kilis Mehmet Murat Karataş, revletin pandemi süresinde çok ciddi desteği olduğunu ifade ederek, "Bu süreçte 12 bin kişiye biner lira yardım edildi. Organize Sanayi Bölgesinde yatırımcılar, yeni fabrika inşa ediyorlar. Arsa talebinde bulunan işadamlarımız var. Yeni fabrikaların kurulmasıyla birlikte işsizliğinde büyük ölçüde azalacağını düşünüyorum. Eğitim alanında yapımı devam eden okullarımız var, yapılacak olan okullarımız var, hepsini takip ediyoruz. Yeni devlet hastanemizin yapımı hızlı bir şekilde sürüyor. İnşallah bu hastanenin faaliyete geçmesiyle birlikte sağlık alanındaki sorunlarda çözülmüş olacaktır. Kilis ile ilgili bütün sorun ve sıkıntıların takipçisiyiz. İlimize yatırım gelmesi için canla başla çalışıyoruz" diye konuştu. - KİLİS

Mehmet Abdi Bulut, Murat Karataş, AK Parti, Kilis, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.06.2020 04:48 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Bulut basın mensuplarıyla bir araya geldi - Son Dakika

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