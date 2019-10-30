Başkan Bulut, Bölgesel İstişare Toplantısı'na katıldı

Batı Karadeniz Bölgesel İstişare Toplantısı, KOTO'nun da aralarında yer aldığı 365 Oda ve Borsa'nın çatı kuruluşu olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımlarıyla gerçekleşti. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya Kocaeli iş dünyasını temsilen Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut katıldı. İlginin yoğun olduğu toplantıda Başkan Hisarcıklıoğlu, ekonomik gelişmeleri değerlendirdiği sunumundan sonra oda/borsa başkanlarının sorunlarını ve taleplerini dinledi.

BAŞKAN BULUT: BİRLİĞİMİZİN DESTEĞİYLE…

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Kocaeli iş dünyasının sorun, beklenti ve çözüm önerilerini sunduğu konuşmasında, Kocaeli iş dünyasına yeni ihracatçılar kazandırmak üzere hayata geçirilen KORO İhracat Atağı ve sonuçları başta olmak üzere Oda'nın vizyon projeleri hakkında da kapsamlı bilgiler verdi. Başkan Bulut, "Kocaeli iş dünyası olarak, ülkemizin ekonomisine daha fazla güç katmak için hazırız. Ancak sorunlarımızın ivedilikle çözüme kavuşturulması gerekiyor. Tüm komitelerimizin katılımlarıyla, hızımızı kesen konuları saptadık ve çözüm önerilerini de sahanın sesiyle belirledik. Birliğimizin ve bölge odalarımızın da destekleriyle ivedilikle hayata geçirileceğine inanıyoruz" ifadelerine yer verdi.

BAŞKAN BULUT'UN KAPSAMLI RAPORUNDA YER ALAN KONULAR

Kocaeli iş dünyasının görüş ve önerileriyle hazırlanan kapsamlı raporu da sunan Başkan Bulut'un sunumunda şu konular yer aldı, "Sektörel dış ticaret şirketlerinin kurulması ve desteklenmesi ihtiyacı, stratejik yatırım teşvikleri asgari yatırım tutarının yüksek olmasının meydana getirdiği sıkıntılar, sigortacılık sektörü ile ilgili yaşanan sorunlar, sağlık sektörünün sorunları ve talepleri, inşaat sektörünün sorun ve talepleri, bankacılık sektörü ile ilgili sorunlar, enerji maliyetlerinin yüksek olması, canlı hayvan yetiştiricileri için maliyeti yüksek olan yem fiyatlarının destek kapsamına alınması gerekliliği, fatura- perakende satış fişi gibi evrakların baskı işlemlerinin yerel firmalardan temin edilmesi talebi, ulaşım sektörünün sorunları ve talepleri, unlu mamuller sektörünün sorunları ve talepleri, istihdam teşviklerinin revize edilmesi gerekliliği, mobilya- kereste sektörü ile ilgili talepler, yerli malı kullanımının özendirilmesi çalışmaları, OSB'lerde teşvik altında yapı denetim kuruluşlarından yüzde 75 iskonto yapılması."

DÜZCE'DE TEMASLAR

Başkan Bulut, Batı Karadeniz Bölgesi İstişare Toplantısı'nın akabinde Düzce'de çeşitli temaslarda bulunan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na eşlik etti. Başkanlar Hisarcıklıoğlu ve Bulut'un yer aldığı heyet, Düzce Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İlkokulu'nun açılışını gerçekleştirerek, TOBB'un proje okulu olan Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni de ziyaret etti.