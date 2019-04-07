Başkan Bulut'dan Dünya Sağlığı Haftası Mesajı
44 dakika önce
Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, 1-13 Nisan Dünya sağlığı haftası nedeniyle bir mesajı yayımladı.
Kilis
Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut
, 1-13 Nisan Dünya sağlığı haftası nedeniyle bir mesajı yayımladı.
Başkan Bulut, Sağlıklı yaşam, her insanın doğumuyla birlikte elde ettiği, insan olmaktan dolayı kazandığı bir hak olduğunu ifade ederek, "Sağlık kavramı hayatımızda hiç bir kavramla değiştirilemez ve ölçülemez. Sağlıklı toplumlar için öncelikle toplumun en küçük yapı taşı bireyin sağlıklı olması gerekir. Bireyler sağlıklı olduğunda toplumlar da sağlıklı olur. Bu nedenle sağlıklı bir geleceğe sahip olabilmek ancak çocuklarımızın kötü alışkanlıklardan ve ortamlardan uzak tutulması ile mümkün olacaktır. İnsanların hayatlarında sahip olduğu en büyük zenginlik sağlıklarıdır. Peygamber Efendimiz (S.A.V), 'hastalık gelmeden sağlığın kıymetini biliniz' buyurarak sağlığın korunması hususunda dikkat çekmiştir. Bu vesile ile Dünya Sağlık Haftasında bütün vatandaşlarımıza, sevdikleriyle birlikte sağlıklı bir yaşam diliyor, vatandaşlarımızın ve sağlık sektöründe görev yapan tüm çalışanların Sağlık Haftasını kutluyorum" ifadesini kullandı. - KİLİS
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 04:14 Kaynak: İHA
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